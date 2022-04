Bruno BARIZZA

D un naturel pragmatique épicurien et optimiste je suis ouvert aux nouveaux challenges , j adore communiquer et faire partager mes connaissances.Apres un parcours universitaire de 3 ième cycle j ai créer en 1996 ma société de soutien scolaire Eureka enseignement qui fonctionne actuellement sur 3 sites Pau Jurancon et Tarbes et au sein de laquelle j oeuvre en tant que responsable pédagogique et enseignant en Mathématiques.