Bruno BARRAGUÉ

Spécialisé dans les domaines de la cartographie, de l’observation de la terre et de la géomatique, j'ai créé mon entreprise (EIRL CARTOPIC) pour exercer mes compétences.

Les services que je propose tournent essentiellement autour des 4 axes suivants :

- Cartographie thématique et expertises SIG

- Photo-Interprétation Assistée par Ordinateur

- Contrôle Qualité de données géographiques

- Préparation de chantiers cartographiques



Pour plus de détails sur CARTOPIC :







Mes compétences :

Cartographie

Contrôle qualité

GRASS

ARCGIS

Géographie

Sig

QGIS

Géomatique