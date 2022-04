Bruno BARTHE

Je suis considéré un expert international dans le domaine des Bases de Données , l’intégration des systèmes d’information et la Business Intelligence, ayant conduit des séminaires internationaux pour différentes structures comme ORACLE (Europe-Middle East-Africa) ) à Kuala Lumpur, HP et Codd & Date à Roma, London.

Je suis de plus le concepteur et propriétaire du produit graphique d’intégration des systèmes d’information, de contrôle qualité de données et de documentation des bases de données ABISAX.

[ Clients ( BNL Rome rachetée par BNP, NETS Singapour, Ministère des Finances Italien (SOGEI), Pfizer, Heineken, FILAS…) ]

https://www.dropbox.com/sh/z8gamujsiv1vvzb/AAAQ7bsRPx0gXktaAZIqTa53a?dl=0





Mes compétences :

Informatica

Business Objects

Oracle Database

Microsoft SQL Server

DB2

Microsoft .NET