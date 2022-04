Didier MOURRAL

Créée à Aix en Provence, Cosmos Consulting est devenu en trois ans le spécialiste national de la mise en œuvre des outils informatiques décisionnelles SAP BusinessObjects.

Nous avons su profiter de la rupture technologique entre les solutions de reporting ancienne génération et la Business Intelligence 3.0 (Business Discovery).

En bref il s’agit de permettre aux utilisateurs fonctionnels d’accéder à leurs informations structurées ou non sans solliciter l’informatique et sans connaissance particulière.





Mes compétences :

Business intelligence

Infrastructure

Talend