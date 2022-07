Jean-Claude PELLEN

Membre actif de l'évolution des systèmes de l'information depuis 30 ans, spécialisé dans le domaine de la production depuis 20 ans, je me suis toujours axé sur l'évolution qualitative de mes collaborateurs dans une ambiance agréable et performante de travail. En recherche active, je suis à votre disposition pour vous faire bénéficier de cette expérience.



Pilotage de projet de toute dimension avec accompagnement du changement

Mis en œuvre de solutions technique performantes

Gestion de budget optimisée en fonction des besoin de l'entreprise

Négociation auprès d'interlocuteurs de tous niveaux

Organisation de départements et services

Gestion de proximité de collaborateurs

Certifié ITIL Foundation et VTSP IV Vmware

Travail en équipe dans un contexte international (France/UE/ USA/ Brésil/ Argentine)



Président des Archers Phocéens



Mes compétences :

Responsable Informatique

Production

Infrastructure

Système d'information

Architecture Technique

ITIL

Management

budgets

VAX/VMS

UNIX

UML/OMT

Time Navigator

SAN

Personal Home Page

Oracle

MySQL

LAN/WAN