Jessica PICAULT

Cumulant 12 ans d'expérience dans le domaine commercial, je suis aujourd'hui responsable commerciale pour la société Treeptik, entreprise de services du numérique, spécialisée dans le DevOps.

Nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale et l'industrialisation de leurs développement en nous appuyant sur notre expertise des méthodologies agiles, de la programmation, de DevOps et Docker. Egalement éditeur de CloudUnit, une plateforme collaborative DevOps et open source.

Partenaire officiel de Docker et spécialistes Java/JEE et DevOps, nous intervenons aussi sur les besoins en formation de nos clients sur ces sujets.



