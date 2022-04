Sylvain LARGIER

Diplômé d'une école d'ingénieur en informatique (ESIL - Marseille) et du master Management et Technologies de l'Information de l'IAE d'Aix en Provence en 2009, je travaille depuis 6 ans chez Monext, actuellement en tant que chef de projet.



Chez Monext, j'ai tout d'abord travaillé pendant 3 ans en tant qu'ingénieur de développement Java sur une plateforme d'acquisition de flux monétique. J'ai travaillé sur la mise en place de nouvelles fonctionnalités, sur l'intégration de nouveaux clients et aussi sur la mise en oeuvre d'une nouvelle architecture de la plateforme. Je m'occupais aussi du suivi de production (réponses aux clients, résolution d'incidents, mise en production, astreintes).

En parallèle, il m'a été confié la responsabilité d'une prestation client consistant à la gestion des incidents, des évolutions et du suivi de production sur plusieurs plateformes monétiques. Ceci m'a permis de devenir référent technique sur ce type de prestation et d'assister nos commerciaux sur des phases d'avant vente pour des projets similaires.



Depuis 3 ans, je travaille au sein du service autorisation en tant que chef de projet. J'ai mis en oeuvre la première année un serveur d'autorisation en répondant à de fortes exigences de sécurité pour obtenir une certification (PCI-DSS). Je me suis occupé de toute la gestion du projet (300 j/h) : le développement technique, la coordination avec les équipes d'infrastructure, la gestion du planning, des charges, des délais et des ressources ainsi que la phase de certification.

Je travaille maintenant sur des projets de migration de flux monétiques, sur l'intégration de nouveaux clients et sur le développement de nouvelles fonctionnalités des plateformes d'autorisation. Sur ces projets (de 20 à 60 j/h), je gère des équipes projets de 1 à 3 personnes (développeurs et testeurs) et j'assure la coordination avec les équipes transverses et les clients.



En quête d'un nouveau challenge, je souhaiterai être responsable de projets de plus grandes envergures avec une forte connotation technique et de fortes relations client. Si vous êtes intéressés, contactez moi !



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

JAVA

Management

Système d'Information

Business Intelligence

SQL

Java EE