Sandrine ROSSIGNOL

Assistante de Direction à la Pépinière d'entreprises innovantes de Meyreuil depuis décembre 2007, je suis chargée des animations et formations ouvertes à nos entreprises hébergées. Je gère également l'accueil physique et téléphonique général. J'organise en lien avec ma Direction des évènements pour les entreprises innovantes (Concours "Créer en Pays d'Aix"). J'ai une excellente maîtrise informatique. Je gère aussi les commandes. Je traite les devis et les livraisons. Je réalise des études comparatives de prix. Je suis à l'écoute de chaque demande et besoin de toutes nos entreprises hébergées.



J'adore travailler dans le domaine de l'innovation.



Sites gérés par Pays d'Aix Développement depuis décembre 2015 : Pépinières d'entreprises innovantes de Meyreuil et de Pertuis ainsi que les Hôtels d'entreprises du Canet de Meyreuil et de Gardanne.



Réseau des Pépinières et Hôtels d'entreprises du Pays d'Aix :

http://www.pepinieres-paysdaix.com/



Mes compétences :

Informatique

Télécommunications

Organisation d'évènements

Autonomie professionnelle

Travail en équipe

Rapide/ dynamique/ à l'écoute/ créative

Sociable

Consciencieuse