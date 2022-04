Bruno BASILIEN

Nationalités : Française et Espagnole

46 ans

architecte d.p.l.g / gérant



Formations :

1998-2000 : DEA géographie des réseaux Faculté de Lettres de Montpellier (inachevé).

1986-1997 : Architecte D.PL.G de l’Ecole d’Architecture Languedoc Roussillon

1995 : D.U Environnement et Santé de la faculté de Médecine de Montpellier.

Echange Programme Erasmus : Ecoles Polytechniques de Madrid (1996) et de Milan (1994)



Domaine de Compétences :

Certification Architecte NITRA ossature métallique légère

Permis de Construire de Programmes Immobiliers en Défiscalition de Logements, d'Hotellerie et de Para-Hotellerie et Bâtiments Tertiaires.

Restructuration de bureaux et conformité E.R.P

Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Réhabilitation lourde et aménagements de bâtiments anciens (projets sur Paris, Saint Cloud, Berlin, Cannes, Grasse, Saint jean cap ferrat, Cap d'Ail, Nice)

Valorisation de patrimoine historique orienté asset management.

Réalisation, extension d'Habitations haut de gamme

Etudes de faisabilité

Relevés et saisie CAO de plans et élévations

Plusieurs séjours universitaires, culturels et professionnels à l'étranger :

Allemagne, Angleterre, Afrique du Sud, Comores, Cuba, Espagne, Italie, Portugal, Roumanie, Saint Domingue, Suisse et U.S.A



Mes compétences :

Architecte dplg

Maitrise d'ouvrage déléguée

Développement durable

Construction