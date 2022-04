Il y a maintenant 25 ans, le constructeur Héraultais s'installait dans la région et s'affairait alors déjà à créer une ligne de produits répondant aux besoins de nombreux heureux propriétaires de l'Aude, du Gard, et naturellement de l'Hérault. Il a été facile, depuis lors, de remarquer qu'il pratiqua cet exercice avec toujours plus de maturité et non sans une certaine originalité.



Il semble qu'aujourd'hui l'entreprise s'offre une seconde naissance, un dynamisme naturel, alimenté par ces longues années d'expérience et de passion pour ce métier qu'est la construction de maisons individuelles. Maisons qui, par ailleurs et bien qu'adressées à une clientèle la plus large possible, bénéficient d'une attention particulière, et ce, peut-être, en raison des aptitudes du constructeur en matière d'architecture.



En effet, Georges Zigliani, architecte DPLG de formation, fondateur et directeur de l'entreprise, se plaît à parler de "l'esprit Loft" (un de ses modèles phares), fil rouge de ses créations. Lumière et pureté viennent habiter les modèles du constructeur, qui se modernisent avec aisance, visuellement, et utilement. Car au delà des lignes et des aménagements de l'espace aéré et original qui les caractérisent, les pavillons sont construits selon l'esprit BBC, réduisant leur consommation d'énergie et offrant des avantages notamment financiers à ses clients. Ainsi lors des trophées Vivrelec en 2007, deux de ses modèles étaient récompensés par une médaille: l'un par l'or et l'autre par l'argent



Mes compétences :

Gestion

Architecture

Management