Bruno BAUBET

J’ai un bon esprit de service, je suis sérieux, rigoureux dans mon travail, et sais faire preuve d’initiatives personnelles



Dynamique, autonome, et avec un bon relationnel, j'aimerais mettre à contribution mes expériences au service de votre équipe, et en apprendre d'avantage au sein de votre entreprise.



Je suis mobile, ponctuel et motivé.



Mes compétences :

Sérieux et esprit du travail en groupe