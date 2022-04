Bruno BEAUFILS

Maître de conférences à l'Université Lille 1 (qui s'appellait jusque 2009 l'USTL, Université des Sciences et Technologies de Lille) en informatique.



Mes domaines de recherche sont la théorie des jeux computationnels, la finance computationnel et les systèmes multi-agents.



Mes domaines d'enseignements sont essentiellement les systèmes d'exploitation et l'administration système.



J'ai piloté le service informatique de mon département pendant 8 ans et je dirige maintenant la licence professionnelle Développement et Administration Internet et Intranet.



J'habite dans la région lyonnaise depuis 2011 et je fais la navette vers Lille toutes les semaines.