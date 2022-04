Responsable du bureau d'études des méthodes et de l'industrialisation de composants de meubles,

responsable de projets produits et d'infrastructure,

et maintenant responsable d'une équipe de menuisiers,

je veux continuer à travailler sur l'organisation et l'amélioration de la production dans l'industrie.



Mes compétences :

Management de projets

Informatique industrielle

Norme ISO 9001 V2008

Kaizen

Industrialisation