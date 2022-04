Bruno BEDIN

Je bénéficie d'un parcours professionnel m'ayant permis d'acquérir expérience et savoir faire dans la conduite d'une entreprise et dans la direction de centres de profit.

Dirigeant d'une TPE pendant 11 ans, j'apporte ma sagesse et mon expertise à mes clients dans le cadre de leurs projets et besoins



Mes compétences :

Budgets

Gestion

Pilotage de la performance

Humilité

Normes ISO

Réseaux d'entreprises

Dynamisme

Entrepreneuriat‎

Management d'équipe