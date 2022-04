Bruno BEDOS

Je suis développeur économique territorial, mon coeur de métier est l'entreprise et son accompagnement dans toutes ses phases d'existence: la prospection, l'incubation, la création, l'implantation, le développement, la reprise transmission,

A cela se rajoute, l'appui au développement des territoires et l'accompagnement à des stratégies concertées.

J'ai plus de 20 ans d'expériences dans ces fonctions, ainsi que dans le management d'équipes et de projets transversaux partenariaux, l'animation de réseaux d'acteurs, la structuration de zones d'activités, le lancement et l'animation de pépinières d'entreprises et de tiers lieux, la gestion d'organisations complexes.



Mes compétences :

Animateur

Création

Création D'entreprises

Développement économique

Financement d'entreprises

REPRISE D'ENTREPRISES

Veille

Veille économique

Conseil

Analyse stratégique

Gestion de projet

Conseil en organisation

Collectivités Territoriales

Formation