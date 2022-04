Bruno BELLANGER

Deux domaines de compétences pour la société ENASOL :



Certifié par Afnor Certifications pour établir l'ensemble des diagnostics techniques immobiliers tant en vente qu'en location de biens immobiliers. Etablissement des dossiers techniques amiante et des diagnostics de performance énergétique pour les baux commerciaux.

Etablissement des contrôles traditionnels pour la vente du plomb dans les peintures, de la sécurité gaz et électrique, du métrage selon loi carrez et de la recherche de termites.



Diagnostic Amiante avant Travaux et démolition auprès des mairies ou conseil généraux. Mise à jour des dossier Technique Amiante des entreprises (obligatoire depuis le 1/1/2013) .



Associé à cette première compétence , ENASOL établit des mises en copropriété d'immeubles avec mesurage des lots , établissement des plans , établissement du dossier technique immobilier (loi SRU) et rédaction et mise à jour du règlement de copropriété, création du carnet d'entretien.

Le mesurage est établi grâce à un théodolite (équivalent à la station totale des géomètres) et permet d'établir des relevés sur terrain à moindre coût dans l'existant. Nous pouvons établir des plans complet de bâtiment avant réhabilitation ainsi que des relevés de façades.





Mes compétences :

Bilan thermique

Économies d'énergie

Rénovation

Gaz

Amiante

Copropriété