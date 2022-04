Bruno BENSA

Bonjour!

Aujourd'hui co-gérant associé du bureau d'étude photovoltaïque INGELYO,je réalise des missions de conception et maîtrises d'oeuvre complètes de centrales PV au sol et en toitures pour le compte de développeurs, installateurs ou investisseurs.



Mes différentes expériences antérieures dans le PV (conception, développement, maîtrises d'oeuvres incluant les suivis de chantier de plusieurs MWc) m'ont permis d'acquérir une bonne connaissance technique des centrales.



- 2010 - PROENER RENOVABLES (installateur de centrales espagnol): chargé de projets et développement de l'agence France. Conception détaillée (plans EXE) de plusieurs centrales en toiture.

-2008-2009 - SOGREAH CONSULTANTS: ingénieur d'études et de maîtrise d'oeuvre. Etudes et suivis de chantier de nombreux projets, dont 3 MWc en Guyane.

- 2006-2008: plusieurs stages dans les ENR en Inde et au Brésil



Mes compétences :

Allemand

Anglais

BET

Bureau d'études

Electricité

Energie

EnR

Espagnol

HTA

Mobile

Photovoltaïque

Portugais

Pvsyst

Solaire