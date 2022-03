Bruno BERNARD

Parcours professionnel de 29 années en France et à l'international, ayant exercé des fonctions de responsabilité financières puis commerciales, dans le secteur très compétitif de l'industrie automobile.

Capacités démontrées à manager, à optimiser la performance.

Esprit pragmatique et analytique, capable de proposer les adaptations nécessaires et accompagner la mise en oeuvre de changements rendus nécessaires par une baisse ou stagnation de la performance, l'évolution du marché et/ou de la concurrence.



Mes compétences :

Manager d'équipes, dirigeant de filiale

Commerce

Conseil

Automobile

International

Industrie

Europe centrale

Japon

Asie