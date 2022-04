Julie GUEGUEN

Designer indépendant depuis 2011, j’ai œuvré au sein de L775, ABM Studio, PBNL et en solo sur toutes formes de projets et de commanditaires : du café de quartier aux grandes marques luxes, avec qui j’ai pu exercé mes compétences en architecture de l’information, en design graphique, typographie, communication ou encore design des process.



Afin de proposer un profil toujours plus transversal, je retourne aujourd'hui sur les bancs de l'école (EPSI Nantes) en alternance chez IBP pour me former au développement et à l'architecture logicielle.



http://behance.net/juliegueguen



Mes compétences :

Branding

Design

Design editorial

Éditorial

Graphiste Print

Identité Visuelle

Multimedia

Print

Print & web

Web

Webdesign

Web design

Design graphique

Adobe Photoshop

Graphisme

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CS5

Expérience utilisateur

E-learning

User experience

Bridge