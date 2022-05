Louis MONTAGNE

Je suis cofondateur de 2 sociétés : af83 et Bearstech. J'active et mets en valeur le Logiciel Libre, l'Open Source et le Web à Silicon Sentier et Cap Digital, ainsi qu'à San Francisco.



af83 conçoit et réalise des applications Internet innovantes avec les techniques et les pratiques les plus modernes. Les valeurs d’af83 : Open Source, Avant Garde, Usages & Performance. af83 allie les technologies les plus avancées au meilleur niveau d'expériences pour vos utilisateurs et vos clients.

Les filiales af83 Media et af83 Inc.(San Francisco) apportent le contenu, le social media et la connaissance de l'international à vos projets.



Bearstech est une SCOP (société de l'économie sociale et solidaire), qui fournit des services de recherche et développement et des services d'infogérance et d'optimisation de systèmes d'information et de sites Web complexes à grande audience. Bearstech est porteur du projet hackable-devices : la communauté des machines hackables !