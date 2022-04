Julie GUEGUEN

De nombreuses expériences en restauration, dans l’artisanat et dans l’agroalimentaire ont confirmé une réelle passion pour le secteur alimentaire. Celles-ci m'ont permis de développer mes compétences dans ce secteur : une vaste connaissance du marché, des compétences techniques, une aisance relationnelle.



Je suis une personne dynamique, organisée, rigoureuse et dotée d’ une réelle fibre commerciale, qui a toujours su démontrer ses capacités d’adaptation



Intégrer un service commercial serait pour moi très formateur et me permettrait d’allier mon intérêt pour le terrain, le conseil, le contact clientèle et de relever les défis liés à la gestion de projets commerciaux.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Cuisine

Marketing

Recherche

Recherche et Développement