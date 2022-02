Après un CAP BEP pâtisserie suivi d'un BTM pâtisserie en boutiques artisanale, j'ai intégré durant plusieurs années le milieu de l'hôtellerie restauration haut de gamme en qualité de chef pâtissier.

Afin d'enrichir mes connaissances et faire partager mon expérience professionnelle, je me suis dirigé vers le secteur de la recherche et du développement dans le milieu industriel.