Donald AGO

Bonjour

Nous somme une société de commerce international (2AC SARL) Basé au Bénin

Nous cherchons des entreprises étrangères qui souhaitent avoir un représentant commercial au Bénin pour distribuer ses produits localement.

A present nous cherchons un fournisseur du riz, viande et poisson congelé,huile, et les boissons gazeuses, etc ....



Nous somme spécialisé dans la commercialisation des produits tropicaux de l’Afrique de l'ouest et l'agroalimentaire, industrie Etc...



- Noix de cajou

- Noix secs

- Graines de sésames

- Soja

- Du maïs

- Ananas

- Igname

- Manioc

- Coco

- Piment rouge et vert

- Gingembre

- Noix de colla

- Arachides

- Huile de palme rouge

- Huile d'arachides

- Canne a sucre

- Beurre de karité

- Noix de karité

- Bois de foret

et les fruits Etc...

Email: african.agrobizcompany@gmail.com



Mes compétences :

Commercialisation des produits