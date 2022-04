Christophe BAUD

Ingénieur Projets avec 6 ans d’expérience dans le chiffrage et la conduite de projets dans le secteur de l’énergie (Oil&Gas et Nucléaire). Aptitude à gérer des projets complexes et multidisciplinaires, à travailler en équipe et au sein d’environnements internationaux.



Technologue International en Soudage - International Welding Technologist (IWT)



Mes compétences :

Tuyauterie industrielle

Gestion de projet

Soudage

Appels d'offres

Nucléaire - projet ITER

Aciers Inoxydables

CNDs

Chiffrage

Claim management