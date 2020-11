Bruno BEYRON

Retraité

Précédemment Consultant Indépendant et Dirigeant de BRN Conseil

Formation Professionnelle. Accompagnement et développement personnel.

Conseil et audit en management de projet et en qualité. Amélioration continue.



Domaines de Compétences



Séminaires sur la communication en entreprise

Accompagner les professionnels dans leurs activités de management.

Apprendre aux acteurs de lentreprise à piloter eux-mêmes leurs projets.

Diriger des projets ou programmes avec des équipes cross-fonctionnelles.

Implémenter les méthodes reconnues de gestion de projet au sein des entreprises.



Compétences



Maître-Praticien en PNL

Précédemment Certifié Project Management Professional PMP®

Bilingue Anglais-Français



Groupes et associations



PMI France-Sud (Project Management Institute)





Mes compétences :

Project Manager

Consultant

Chef de Projet

Project Management Office