Bruno BIRTIG

Après être sorti d'un DESS Génie Mécanique et Productique, j'ai occupé presque tous les postes qualité dans des milieux différents avant de devenir responsable qualité.



La période la plus formatrice a été mon passage chez Valeo parce que j'ai pu y mettre en application mes connaissances et j'ai beaucoup appris en rigueur et méthodologie.

Les AMDEC, plans de surveillance, QRQC, PDCA, 8D, 5 pourquoi, Ishikiwa, FTA, audit, ne sont plus des choses inconnues ou théoriques.





D'un naturel très curieux, j'espère pouvoir continuer à apprendre des nouveaux outils ou de nouvelles méthodologies et les mettre en application.



Ce qui me motive aujourd'hui?

Continuer à progresser pour devenir encore plus efficient au quotidien,

Continuer à me cultiver et m'enrichir,

Transmettre mon savoir, mon expérience: mes proches me reconnaissent très pédagogue.



Ma devise: être irréprochable dans mon travail et dans l'attitude (on balaie devant sa porte avant de faire celle de ses voisins) et on adapte les outils qualité à l'environnement en fonction de ses spécificités. Imposer une méthodologie ou une manière de faire de force, avec rigidité, sans flexibilité n'a jamais fonctionné.

L'Histoire est hélas pleine d'exemples montrant que cela n'a marché que sur une courte période...



Mes compétences :

Mécanique

Qualité

Management

Amélioration continue