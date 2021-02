Bruno BRUNO ROTA (ROTA)

Bonjour, je me présente je m'appelle bruno rota ,

suis

apporteur d affaires mais aussi



Me constituer une indépendance et une sécurité financière pour moi et ma famille tout en contribuant a aider un maximum de gens a faire de même

Vivre a plein temps et travailler a temps choisi

Connaître la liberté de travailler pour soi avec des gens que l on aime et pour des gens que l on aime en préservant ses principes essentiels de vie



AKEO est une entreprise de vente directe. C'est le premier Groupe Français de distribution

de bien-être et de technologie en vente directe.



AKEO c'est aussi un réseau de vendeurs indépendants.

Vous pouvez acheter ou vendre de la lingerie, de la téléphonie, des produits de soins et de bien être, des produits d'entretien pour la maison..





rota.bruno007@laposte.net



http://brunorotaphoto.wifeo.com/



Mes compétences :

Merchandising

Conseil juridique

Sécurité

Photographie

Vente directe

E-commerce

Immobilier

Management des talents

Formation

Distribution

Marketing

Marketing de réseau

VDI

MLM

Vente

Management

Négociation

Communication

Bien être

Service a la personne

Recrutement

Commodities

Mobile Catering

Nokia