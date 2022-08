Francois JEANJEAN

Dans cette fonction, vous gérer l'activité de l'équipe. Pour ce faire, vous trouvez l'adéquation entre la charge de travail, la répartition et le suivi d'avancement du travail et définissez la gestion des priorités tout en respectant le règlement intérieur et les règles de sécurité.

Aussi, vous êtes le référent technique et prenez en charge l'intégration ainsi que la formation des nouveaux entrants. Force de proposition, vous proposez des axes d'amélioration, tant dans la synergie d'équipe que dans l'amélioration en continue des processus logistiques dédiés.

Enfin, vous êtes le référent client et avez un relationnel développé.



Personne de terrain, votre autorité naturelle, vos connaissances techniques et votre profil opérationnel vous permettent d'être un Manager efficace et un relais précieux pour votre Responsable.

Dynamique et rigoureux, vous êtes capable d'entraîner l'ensemble de vos équipes vers un objectif de recherche d'efficacité et de qualité.



Mes compétences :

Management

Consultant

Community manager

Commerce

Conseil

Vente

merchandising

social media

gestion des stocks

community management

Développement