Anthony JEANJEAN

# Commodities:

- 6 mois en tant qu'analyste sur les marchés agricoles.

- 3 ans et demi d'expérience en trading de colza sur le marché anglais (usine basée à Erith)

- 6 mois en tant que merchandiser tourteau de soja sur le marché allemand (usine basée à Hambourg)

- 2 ans en tant que merchandiser sur les marchés nord-américains (usine de canola/soja basée à Windsor).

- 1 an en tant que trading manager Amérique du Nord sur la position huile de canola.

- Expérience en logistique camion/rail/bateau.



# Analyse technique:

- 1 an d'expérience en tant qu'analyste marchés (6 mois actions, 6 mois matières premières)

- Excellente connaissance des différents outils d'analyse technique (vagues d'Elliott notamment).



# Compétences personelles clés:

- Bonnes capacités de communication

- Excellentes facultés d'adaptation et esprit d'équipe

- Maîtrise de l'outil informatique (Word/Excel/Powerpoint/Internet)

- Anglais courant, bon niveau d'allemand.



Mes compétences :

Analyse technique

Business

Commodities

Export

Finance

Finance de marché

Import

Import Export

International

International business

International trading

Matières premières

Négoce

Négoce international

Technique

Trading