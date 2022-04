Jean François ENGOUANG

FORMATION:



- Diplômé en Gestion des Entreprises et des Administrations (G.E.A.) option Finance Comptabilité de l’IUT d’Aix-en-Provence (4ème au classement national des IUT) en 2003.

- Puis diplômé de l’I.U.P. I.S.A.F.I. (Banque finances) de Marseille en 2004 d’une Licence professionnelle, et d’un Master II Management des risques financiers en 2008.



DIVERS:

- Grand amateur de cinéma

- Sport favori: natation

- Professeur bénévole à Paris et banlieues pour famille à revenus modestes



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Asset management

Banque

Banque d'investissement

Investissement

Management

Middle Office