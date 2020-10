Préciada AMOUYAL

Bienvenue sur mon profil!



J'ai crée en 2009 le cabinet de recrutement Job Réso, dédié aux fonctions commerciales dans les secteurs évènementiel, web et communication.



Après quatre années à la tête de Job Reso, j'ai intégré le cabinet Lonlay & Associes.



Lonlay & Associes est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui existe depuis plus de dix ans, et dont l'activité consiste à proposer des placements financiers et immobiliers, en collaboration avec des partenaires prestigieux.



Je suis actuellement à la recherche de consultants en gestion de patrimoine.



Je vous invite à consulter notre site: www.lonlay-finance.com, et vous invite à m'adresser vos CV à recrutlonlay@lonlay-finance.fr



A très bientôt!



Mes compétences :

Ressources humaines

Networking

Recrutement