Bruno BRUNO (TAJAN)

Je suis graphiste webdesigner freelance à Tarbes depuis 3 ans. Mes nombreuses compétences me permettent de proposer de nombreux services et dutiliser lensemble des techniques de communication : identité visuelle, création graphique et édition, Internet, design Ma créativité sexprime sur différents points : la recherche de solutions, mais aussi la création graphique et lergonomie. je propose de nombreux services : réalisation de vos logos, chartes graphiques, documents imprimés administratifs et commerciaux, cartes de visites, chemises commerciales, plaquettes commerciales, dépliants, papiers en-tete, sites Internet.



Ma démarche : Créer des concepts dynamiques et novateurs, élaborer différentes stratégies de communication et réaliser des produits adaptés à vos besoins



Vous pouvez visiter mes compétences https://www.ookamistudio.com