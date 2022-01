Une culture technique solide, la proximité du terrain et le recul du manager



Manager de transition; Directeur de site, industriel, de production, industries de process (électronique, intégration, mécanique)



Ingénieur Centralien, 30 années d'expériences variées m'ont permis dacquérir une parfaite connaissance du fonctionnement dun site de production, une forte culture technique et une expérience du terrain. Des atouts sérieux pour une mission de Manager de Transition.

Voici les principaux points de ma carrière :

- Dimension managériale et humaine, forte présence terrain

- Amélioration continue (Lean, 5S)

- Grand groupe et PME

- Multi site, transfert dactivités, gestion de croissance (interne / externe)

- Internationalisation (Europe, Asie)

- Compétitivité et productivité sans concession sur la Qualité

- Ecoute du client

- Optimisation Production, Achats, supply-chain

Plus d'informations ici: http://www.doyoubuzz.com/bruno-challine_1



Mes compétences :

Supply chain internationale

Achats / Appros

ERP / GPAO

Multi sites

Management d'équipe

Prix de revient

Production industrielle

Logistique

Organisation industrielle

Normes ISO

Direction industrielle

Gestion de la production

Stratégie

Audit

Chine

Process

Qualité

Sourcing international

Externalisation

Rigueur

International

Bureautique

5S

Kanban

Kaizen

Direction de Site Industriel