Nathalie SOUCHET

Je suis actuellement directeur d'un site de fabrication ALSTOM développant, fabriquant et testant des cartes électroniques pour l'industrie électrique, le contrôle de puissance, les transports,....après avoir geré une entreprise de fabrication et distribution de dispositifs médicaux pour le conglomérat COVIDIEN (aka tyco Healthcare).

Au cours de mes différentes expériences professionnelles je me suis forgée un panel complet de compétences aussi bien stratégiques qu’organisationnelles et surtout un comportement fédérateur managérial qui m’a permis de mettre en synergie l’ensemble des départements et de réaliser nos objectifs.



Je suis Black Belt Six Sigma et j'ai eu l'occasion de mettre en place quelques projets Lean Manufacturing ayant permis d'économiser des dizaines de milliers d'euros par l'amélioration des performances industrielles.



Mes compétences :

Qualité

Lean manufacturing

Supply Chain Manager

Kaizen

ISO 13485, IPC

Médical & Electronique