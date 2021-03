Bruno COUTUREAU

Expert des médias, du digital et de la publicité, mon objectif est d'accompagner et accélérer la transformation des entreprises médias et des industries culturelles.



Au cours de ma carrière dans le conseil et dans des groupes médias (presse, édition, publicité...), j'ai initié puis piloté de nombreux projets complexes alliant les dimensions business et technologiques.



Mes spécificités :

- cadrer et simplifier les enjeux métiers, digitaux et humains

- décliner une stratégie en projet de mise en oeuvre "efficiente et agile

- travailler en environnement complexe en s'appuyant sur une très bonne connaissances des organisations et des acteurs clés des médias (journalistes, éditeurs, auteurs, commerciaux,...)