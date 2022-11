Bruno DEBRIE



Compétences Expert

o Stratégie et projets d'entreprise 360°

o Consulting Lean: diagnostic, audit, consulting, formation

o Consulting systèmes de management et amélioration continue : diagnostic, audit, consulting, formation

o Management

Facteurs différentiateurs

o Direction sites.

o Consultant sénior industrie automobile.

o Expert démarche d'amélioration continue (DMAIC, SWOT, Plan Stratégique, KPI, Plan de progrès) et MRP (80/20, 6M / 5P, QQOQCCP, PDCA / 8D, QRQC, Lean / muda, 5S)

o Auditeur Processus habilité.

o Très bonne connaissance des environnements industriels.

o Référent Sécurité.

Parcours professionnel synthétique

o Directeur Industriel / Qualité Industrie ferroviaire / agriculture

o Direction Qualité entreprise industrielle

o Direction sites / projets Industries.

o Responsable Site entreprise industrielle.

o Responsable qualité entreprises industrielles, fournisseur premier rang Automobiles

o Auditeur habilité IRCA ISO 9001 V15





Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Négociation

Développement commercial

IATF/16949