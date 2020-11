Bruno DUMOUCHEL

- Windows: XP, 7, 8.1, 10, Windows embedded

- Microsoft server 2008 R2, 2012 R2 et 2016.

AD, GPO, IPv4, DHCP, DNS, HyperV

- Déploiement Microsoft : WAIK/ADK, WDS, MDT 2012 et 2013, WSUS, ImageX.

- Clonage : Clonezilla, Fog

- Linux : Ubuntu, Mint, RedHat

- Protocole : Telnet, SSH, FTTP, HTTP, DHCP, NTP, UDP, TCP, IP, ARP, ICMP, IGMP, CDP, Ethernet

- RESEAU : niveau CCNA

LAN, WAN, MAN, TCP/IP, modèle OSI, NAT, PAT

SWITCH (VTP, VLAN, Ethechannel, Spanning tree, Trunk)

PROTOCOLE DE ROUTAGE (OSPF, EIGRP, RIP V1-V2, Statique, BGP)

- Server web: APACHE, Web Server (IIS)

- Sécurité : DICP (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Preuve)

VPN, firewall, proxy

IPCOP, IPTABLES, ACL, Nmap, Wireshark, Fortinet

- PABX: Asterisk

- Virtualization: Virtual Box, VMware, Hyper V

- Assistance à distance : LogMeIn, Teamviewer

- Elaboration de tutoriel

- Electronique : simulation et émulation des microprocesseurs, notion en assembleur

Maintenance préventive et corrective

Installation, assemblage, interconnexion et réalisation des tests des différents modules d’un équipement

Elaboration des dossiers d'installation, de recette et de réglage.