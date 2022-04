Carlo DE LINARES

D'origine Pluriculturelle : Italo-Espagnol de Nationalités Française et Américaine



Quadri lingue : Anglais, Espagnol, Français, Italien





MES PRINCIPALES COMPÉTENCES:



Expérience Confirmée dans le recrutement



Maîtrise du processus de recrutement de A à Z



Expérience confirmée dans les secteurs de la Fonction Publique, les SSII, Les Grandes Écoles et le secteur du Luxe



Très bonnes capacités de négociation



Excellentes connaissances en Management et en Communication



Gestion et Encadrement de Personnel Multiculturel



Médiation en cas de conflits



Expérience dans l'organisation de services



Excellentes capacités rédactionnelles



Traduction écrite Tous Secteurs et Interprétation



Gestion du Produit Souliers Homme



Mes compétences :

Mediation

Ressources humaines

Management

Gestion de projet

Formation

Conseil

Communication

Recrutement

Maîtrise de tous les process du Recrutement