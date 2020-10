Bruno FEFEU

De l’avant vente à la mise en service je prends en charge des projets de développement de système matériel et logiciel pour des industriels de l'énergie et du transport.



En partenariat avec toutes les ressources de la société, je m'implique pleinement dans l’élaboration et la proposition de solutions adaptées aux problématiques techniques et commerciales des clients et économiquement rentables pour la société.



Je conduis ces projets avec détermination et rigueur selon une méthodologie adaptée aux caractéristiques de votre entreprise avec l’appui des équipes internationales pluridisciplinaires, internes et externes que j’anime.



Mon moteur est la satisfaction du client dans le respect des objectifs fixés par la Direction à qui j’assure un "reporting" objectif en temps réel.



Force de proposition permanente, je contribue activement au développement de votre entreprise.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Audit

Commerciale

Conduite d'affaires

Défense

Electronique

Implantation

Informatique

PMI

Relation commerciale

Reporting

Système complexe