Ma nouvelle mission, si vous l'acceptez, est de conduire le plan d'action de développement économique de la Communauté de Communes du Vallespir.

Un travail à moyen terme passionnant et qui nécessitera que l'on se rencontre pour étudier les avantages et autres intérêts à travailler ensemble.



bruno.ferraris@hotmail.fr

06 16 65 03 22



Mes domaines de compétence :



- > direction de petites structures,



- > responsabilité administrative et financière,



- > développement stratégique,



- > pilotage de projets,



- > assistance et conseil juridiques.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Direction générale

Développement durable

Gestion financière et comptable

Contrôle de gestion

Communication

Juridique entreprise

Stratégie d'entreprise

Droit des affaires

Juriste d'entreprise

Gestionnaire

Juriste

Droit