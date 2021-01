Bruno GALLAIRE

Dessinateur projeteur dans le Génie climatique pendant 8 ans de 1982 à 1990. J' ai beaucoup participé à des projets à la planche à l 'export: "turbines à Gaz" avec CTM. ALSTHOM.

Ces projets "répétitiffs" m' on fait comprendre que l 'utilisation de l 'outil informatique comme la CAO/DAO avait sa place dans nos Bureaux d'Etudes.

En 1990, j 'ai donc décidé de voler de mes propres ailes comme indépendant, en privilégiant l' utilisation d' AUTOCAD dans le domaine du Génie Climatique et les autres domaines du Bâtiment.

A cette époque, il a fallut tout créer au niveau des bibliothèques et applicatifs.

Mon premier contrat à été d 'aider à la conception des portes coupe-feu coté français et anglais entre tunnels pour le gros projet du Tunnel sous la Manche (TML). Il s 'en ai suivi par la conception de la coiffe de protection du réacteur moteur nucléaire du 1er sous-marin de la série "Rubis".

Ce fut ensuite un enchaînement de projet lors de la vague d' implantation d' usines étrangères (américaines, coréenne , japonaises) et françaises dans le Nord et l' Est de la France (SONY, RICOH, SMART, DAEWOO, IKEA, HAAGEN DAZS, PEUGEOT,etc).Je me suis occupé des lots HVAC et parfois du process.

Depuis 1994, j' ai collaboré avec SOGEA et les filialles de VEOLIA dans le domaine du traitement d' eau et des STEP.

Depuis 1996, je me suis spécialisé dans les MISSIONS DE SYNTHESE comme directeur de synthèse des lots techniques - Musée des Beaux Arts de Nancy, architecte Nancéen Laurent BEAUDOUIN

- B.U. de Besançon et Belfort -projets de l ' architecte Nancéen Laurent BEAUDOUIN

- CPAM de Nancy - archi VILLEMOTTE,

- Multiplex UGC de Ludres - Architecte CATTANI,

- Casino de Vittel...

En 2004, je me suis lancé dans la filtration de piscines , centre Nautique (piscine de Garches ,Trappes, Centre Nautique de Ham).

Je suis souvent appelé par de gros clients (Eiffage - COFELY- SPIE...) pour des missions EXE sur des projets d' hôpitaux pour les lots CVC, désenfumage ou plomberie.



C ' est pour cela que je souhaiterai faire partager mon expérience en synthèse pour vos gros projets.

Dernier projet en date : INSTITUT JEAN LAMOUR - ARTEM NANCY pour EIFFAGE THERMIE.



UTILISATION AUTOCAD 2018 - AUTOFLUID - REVIT ARCHITETURE+ MEP 2018



N 'hésitez pas à me contacter...



Mes compétences :

SYNTHESE tous lots techniques

Environnement

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad,REVIT,AUTOFLUID

Gas Turbines

Building Permits

Autodesk Revit

Autocad

Adobe Photoshop

Autofluid

DBase

Microsoft Multiplan