ROLLS - BIARRITZ

BIARRITZ

contact : Bruno Gual -

cblimousine@yahoo.fr







A votre service depuis 2008,

Location de Rolls Royce, voitures de collection, ancienne de luxe avec chauffeur pour Mariage et autres...Bordeaux Gironde, Dax Landes , Bayonne Biarritz Pays Côte Basque,St Jean de Luz Pyrénées Atlantique,Pau Béarn,Tarbes Haute Pyrénées,Auch Gers, Sud Ouest, Aquitaine, Midi Pyrénées.



Votre mariage V I P chauffeur en tenue de maître,

Souriant et courtois, à l'écoute de vos exigences, une expérience de plusieurs années avec de très nombreux mariages et autre prestations à notre actif, vous assurera un service de la plus grande qualité.



La Rolls Royce Silver cloud III de 1963 Exceptionnellement Belle avec ses deux tons de carrosserie et son cuir Hermes. La Citroen Traction BL11 de 1948 Noire intérieur gris superbe elle aussi ,et ainsi, d'autres modèles plus beaux encore .



Véhicules:

Rolls Royce Silver Cloud III Conduite a gauche Noire et Argent Cuir Hermes

2 Rolls Royce Silver Shadow

Aston Martin cabriolet v8 vantage

Ferrari 330

Renault Juva 4

Renault R8 s

Bentley

Cadillac Biarritz Cabriolet

Jaguar XJ6 bleu nuit

Jaguar MK2

Rolls Royce Silver Cloud III Conduite a gauche Noire et Argent cuir Noir

Citroën Traction BL 11 Noire

Citroën 2 CV Charleston luxe cuir deux tons

Mustang Coupe

Plymouth coupe

Mini Bus 8 places

Tout autre Voiture de collection Berline Coupe ou Cabriolet anciennes pour votre mariage avec chauffeur



Service à la Carte

Mariage, Enterrement de vie célibataire, Anniversaire, Demande en Mariage, Pacs, Sortie entre amis, Restaurant France Espagne , Fête de Fin D'année, Soirée Entreprises , Évènements, Sortie Discothèque France Espagne, Club , Cidrerie Espagne, VIP, Stars, Publicité,Tournage de films, Festival , Hôtel 3/4 étoiles, Agence Immobilière, Agence de voyage , Organisation Evènements......



