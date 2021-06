Bruno GUIBERT

Les entreprises sont toujours à la recherche de LA solution qui va leur permettre une réduction des coûts télécom et une bien meilleure productivité par une migration contrôlée des solutions existantes vers les nouvelles fonctionnalités rendues possibles par les technologies IP et SIP.



2016 : Nous fêtons les 10 ans de notre projet de création, et dans quelques mois le dixième anniversaire de notre client N° 001. Avec un fidélisation de 100% des clients, année après année, le concept d'iPBX managé a démontré avec récurrence, sa vraie valeur ajoutée pour nos clients finaux.



2015 : Comme avec Allibert-Trekking, CoServIt, Extellient, Movea, Editions Tissot, LeTraqueur, PhotoWeb, GoSport, Corimao, nous privilégions nos développements vers les sociétés de services et de distribution qui hébergent un métier de développement logiciel, pour une intégration métier poussée.

La release majeure (5.0) de notre solution est exploitable en Data-Center et en multi-domaines/multi-Clients pour le bonheur de nos partenaires régionaux.

Références : https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#safe=off&q=ipbx+open+source+managé



2014 - TelNowEdge enrichi son offre d'une appliance logicielle sécurisée. Notre segment cible couvre maintenant toutes les structures multi-sites fédérant jusqu'à 1500 postes SIP. Notre modèle de "services managés" en totale rupture avec les offres historiques de 'maintenance simple" permet à nos clients de garder leur plateforme de téléphonie à jour de manière récurrente. Les notions de "licence au poste", "montée de version payante", "mise à jour obligatoire" ont disparu du paysage de la ToIP d'entreprises. Agnostique à tout matériel, la certification de plateformes & passerelles standards et indépendantes (Patton, Beronet,....) et de plus de 120 modèles de postes SIP provenant de 10 constructeurs redonne totale liberté au client final dans ses choix techniques mais aussi d'usages.



2012/2013 - Avec l'avènement du "Cloud Computing" TelNowEdge se devait de donner une réponse qui associait intérêt du client et sécurité des installations. La réponse est un iPBX hybride sur machine virtualisée qui tire le maximum des bénéfices du Cloud tout en assurant un contrôle précis des flux de communications par le client à travers notre service 100% managé. De même, nos partenaires étaient à la recherche d'une solution légère et agile : le µC3 est la solution à tous les besoins des TPE/PME ( moins de 40 postes ) qui se déploie sur site client en mois de 4h.



2010/2011 - Telnowedge continue sa croissance grâce à son éco système et malgré un contexte économique défavorable. Nos solutions de plate forme de téléphonie virtualisées permettent à tout type d'organisation d'accéder au moindre coût aux avantages de le VoIP/ToIP. Venez nous rencontrer au Salon International IP Convergence [Paris - Octobre 2010]



2009 - Références majeures auprès de grand comptes (me consulter). Accompagné par OSEO, Telnowedge investit ses efforts de R&D dans une solution inédite à destination de ses partenaires intégrateurs/distributeurs.



2008 - Le réseau Telnowedge repose sur des partenaires nationaux et régionaux mais aussi sur un cluster d'éditeurs logiciels qui ont pris le pari de développer des fonctions hautement productive sur la plateforme ToIP. Pour nous rejoindre, me contacter.



2007 - Création Telnowedge SAS: offrir un portefeuille de composants et de services accessibles dès aujourd'hui à travers un réseau de partenaires : TELNOWEDGE est l’éditeur/constructeur leader de solution convergente de Communication sur IP (CoIP) s'appuyant sur une brique fédératrice (asterisk) à laquelle s'ajoute un contrat de garantie de niveau de service (SLA).



www.telnowedge.com





