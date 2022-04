Erwan TALOC

Consultant en gestion de système informatique depuis plus de 10 ans, mes différentes responsabilités chez BULL, Getronics et HP m'ont amené à développer une forte compétence à la fois technique et fonctionnelle dans ce domaine.



Mes compétences techniques couvrent les domaines de:

- la supervision (HP NNM, HP OVO, Nagios)

- la gestion des performance (Lucent Vitalsuit, Cacti, HP OVPI)

- la gestion des configuration (EMC VoyenceControl, Kiwi Cattools, OCS NG)

- CMDB (iTop)

- système de gestion des tickets (Workflow) (HP OVSC, SM7, Remedy, iTop)

- gestion des services informatiques (iTop, HP OVSC)



Sur le plan fonctionnel, ces 10 dernières années m'ont permis d'acquérir une grande expérience en direction de projet informatique complexe (outsourcing, refonte du système de gestion informatique). Cela m'a aussi permis de forger un forte expertise autour de la méthodologie ITIL.



Depuis 3 ans je suis co-fondateur du projet open source iTop qui vise à aider les entreprises à augmenter la productivité et la qualité de leur système informatique en fournissant une solution logiciel web2.0 (http://www.combodo.com )



Je suis entrain de créer une société de service informatique dont le but sera d'apporter du conseil et de la formation aux entreprises autour de notre logiciel iTop et des applications qui lui sont intégrées (Nagios, Cacti, OCSNG).

Notre objectif étant d'apporter une offre globale de gestion des systèmes informatiques basée sur les meilleurs logiciels open source donc sans coût de licence.



Mes compétences :

CMDB

Directeur de projet

Gouvernance

Infogérance

ITIL

Openview

Outsourcing

Tracking