Emmanuel ULRICH

En charge de 3 projets "Big Data" :



1 - Pilotage du Projet d'exploitation du Cluster Hadoop pour la supervision des compteurs Linky.



2 - Création d'une offre de Service Hadoop mutualisée (acquisition (flume, sqoop), stockage (Hdfs, Hbase), analyse (Hive, Storm, Spark) et restitution des données).



3 - Création d'une offre de Service de concentration et d'analyse des logs et événements Applicatifs, Systèmes Sécurité et Échanges :



- Agents de collectes (multi-os)

- Broker de message (amqp-amqps) & agrégateurs

- Agents de transports et transformation des messages

- Moteur d'indexation et de stockage NoSQL (Elasticsearch & ElasticSearch For Apache Hadoop)

- Framework de consultation (ZK & Kibana)

- Hadoop HDP 2.1 et 2.2



Formé à Hadoop HortonWorks HDP 2.1 (HDFS, Hbase, Sqoop, Flume, Ambari, Pig, Hive, Storm, etc.))



Vue d'ensemble :



- Gestion des infrastructures et des opérations client (run et build).

- Management d'équipes et Gestion de Datacenters

- Sécurité technique, organisationnelle et certifications

- Conduite de projets (MOA/MOE) et de transformation (ISO/ITIL)

- Avant-vente et appels d'offre (pilotage de contrat et de la réversibilité )

- Certifié ITIL : Foundation version 2 et 3. Service Manager.

- Conduite du changement



Mes compétences :

Conseil

Project management

ITSM et ITIL

Organisation & Management

Infrastructure

Big Data

Réseau et Sécurité

Infogérance & Externalisation