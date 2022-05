Pierre FALZI

Profil Général

38 ans, marié, papa de deux petites filles (7 ans et 4 ans), après un MBA spécialisé dans la stratégie d'organisation, marketing et le conseil à la mise en oeuvre de systèmes informatiques, j'ai occupé différentes fonctions

commerciales, puis de Directeur d'un organisme de formation dédié aux sports de montagne, et enfin de responsable d'agence d'une entreprise informatique.



J'accompagne les créateurs dans leurs démarches commerciales. J'aide également les entreprises sur tous les aspects négociation, contractualisation, optimisation financière.



Depuis sept 2010, je partage cette expérience particulièrement riche, avec les étudiants de Grenoble INP, au travers différents cours que j'anime.



N'hésitez pas à me contacter.



Compétences spécifiques

Compétences Gestion et Management

Stratégies Organisationnelles, Marketing, Organisation et Management de Projet

Bonnes compétences informatiques (linux, opensource, SGBD Oracle, MySQL, PostgreSQL, langages PHP, C, C++, java)



Création et gestion d'événements



Mes compétences :

