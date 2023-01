Bruno GUINGAND

Pour visualiser mon profil complet je vous invite à aller sur Linkedin.

http://ch.linkedin.com/in/bguingand/



Professionnel de la vente de prestations intellectuelles, de services et de solutions informatiques auprès de PMEs et grands comptes.



15 ans d'expérience dans le développement de marchés et la gestion de comptes clients Business Development Manager / Key Account Manager).



Les gens qui me connaissent me décrivent comme dynamique, persévérant, motivé, leader, stratégique, entreprenant, empathique, sociable et fiable.



Expertise dans la gestion de l'information, la sécurité et la cybersécurité, la dématérialisation et l'archivage, les réseaux, l'infrastructure, les communications unifiées et la collaboration, les ERP, les solutions Cloud / SaaS, l'IoT et la transformation numérique.



Différentes certifications dans mon parcours professionnel de IBM, XEROX SA, Prometric, Achieve Global, Canon EMEA, Miller Heiman, LAMP et IAB Europe.



Études universitaires, passionné par les nouvelles technologies et également diplômé en management du sport je suis intéressé à travailler pour une société informatique suisse ou internationale.



Mes compétences :

Gestion administrative

Business development

Marketing produit

Gestion de la relation client

Key account management

Gestion de l'information

Cybersécurité

Solutions: Saas, PaaS



Langues:

Français et anglais courants

Italien intermédiaire