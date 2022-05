Bruno JAUMONT

Je suis Technicien/Dessinateur/Projeteur qui travaille avec Autocad 2D/3D et d'autres logiciels particuliers suivant le travail à fournir (Project, Networks, suite bureautique, montage photo avec Photoshop, etc...).

J'ai débuté dans le domaine technique GSM, UMTS, puis dans le domaine automobile et suivi le Télécom pour le FTTH (fibre optique).

En résumé, je pratique la création ou l'aménagement de projets de petites et grandes envergure et locaux techniques avec tous les instruments électrique, Télécom, sécurité, accès, et du déploiement de réseaux FTTH et autres types de réseaux au travers d'études diverses et création de dossiers APS, APD, DOE, de projets, FOA, FDA, fichier MédiaPost, Annexe 6, technique GCRCA et PROD/EXEC/DOE pour CFA et CFO..

Votre société m'intéresse vivement, car elle me permet de mettre en pratique mon savoir, mon expérience et mes connaissances dans des sociétés performantes qui présentent des postes de travail correspondant à mon profil.

Je suis sérieux, respectueux, ouvert, analytique technique, polyvalent, sociable, intègre et aimant travailler dans une ambiance agréable et motivante.

Le métier de Technicien Projeteur, est le poste que je pratique le plus souvent ou j'organise le projet au bureau d'étude, utilise l'informatique performante, applique des connaissances que j'ai acquises soit au lycée ou en Université, soit dans diverses formations professionnelles ou par mon expérience personnelle.

J’apprécie la reconnaissance professionnelle, le respect des uns et des autres, la franchise de la personne, l'honnêteté, etc.., Sinon s’abstenir de me contacter.



Mes compétences :

AutoCAD

Ingénierie

Gestion de projet

Télécommunications

Informatique

Logiciel embarqué