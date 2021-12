Bruno LATANICKI

• Management d’équipes pluridisciplinaires et internationales,

• Animation de la relation IT-Métier en vue de l’élaboration de stratégies partagées,

• Maîtrise des problématiques des fonctions Informatique, Communication et Marketing.



Mon évolution dans le domaine du digital, d'abord au sein de la fonctions informatique puis les fonctions Communication et Marketing, a développé chez moi une véritable double-compétence IT/Métier qui, couplé à un esprit d'innovation, fait aujourd'hui le coeur de ma valeur ajoutée.



Mes 3 principaux domaines d'expertise:

- le Digital Workplace au service de la transformation

- la Stratégie Web comme levier de l'image de marque et de génération de lead



Mes compétences :

Communication Digitale

Gestion de projet web

Microsoft SharePoint

Direction de projet

Digital Workplace

Stratégie digitale

Web design

Webmarketing

Gestion de projets internationaux

SDL-Tridion

Content Management System

Management

Plateforme collaborative

Ux design

Adobe Experience Manager

Wordpress