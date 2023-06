Bruno LE DAIN

Professionnel du développement et de la relation commerciale avec 3 dominantes (retail / agro-alimentaire / filières), mon parcours 360° (distributeur / fabricant / agence) m'a permis de développer des compétences achats , commercial , communication , conduite de projets.



J' ai à coeur d'aborder mes missions avec une vision stratégique, globale des enjeux et des réseaux, alliée à une gestion de projet concrète, proche des métiers et des clients.



Exercé à des publics, équipes, environnements variés, je sais fédérer, influencer des réseaux, des partenaires, par un management impliquant.



J' aime :



- créer du lien, négocier, convaincre et faire adhérer, représenter, promouvoir et construire des produits, services, expertises.



- manager un groupe ou une équipe, définir et garantir une vision globale pour mettre en mouvement les parties prenantes autour d'objectifs favorisant la prise de décision de chacun.



- les environnements de travail clairs favorisant la décision, la responsabilité, l'innovation, les rencontres, l'esprit d'équipe et l'humour.



Mots clés :

Cosmétiques / Droguerie / Hygiène / Parfumerie / Boissons / Vins / Agro-alimentaire / Agriculture / Filières / Collectives / Inter professions / Coopératives / Départements / Syndicats professionnels / Chambres d’agricultures / PME / Agences Communication Conseil / Marketing terrain / Shopper marketing / Parcours clients / GMS / RHD / Grossistes / Retail / e-commerce / Marque distributeur / RSE



Mes compétences :

Animation d'ateliers

Animation de groupes

Réponse aux appels d'offres

Animation d'équipe

Animation commerciale

Marketing territorial

Audit qualité

Parcours clients

Trade marketing

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Développement durable

Négociation achats

Conseil en communication

Développement commercial

Management